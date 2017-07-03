Osmaneli’den 4 taekwondocu Milli Takım seçmelerine katılıyor

Uzun süredir çalışmalarına aralıksız devam eden sporcuların hocası Mesur Düş, Antalya’da yapılacak olan şampiyonaya katılmaya hak kazanmış olan 4 sporcu ile müsabakalarda mücadele edeceklerini belirtti. Düş, "Disiplinli bir şekilde çalışmalar devam ediyoruz. Çalışmalarımızın semeresini İnşallah alacağız. Milli takımımızda Osmanelili sporcularımız, ülkemizi temsil edeceklerdir” dedi.

"Onlar daha önce çıkmış oldukları müsabakalarda bizleri mahcup etmediler"

1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü Başkanı Hayati Kaba ise yaptığı açıklamada, 1308 Osmaneli Belediyespor olarak taekwondocu sporculara sonsuz güven duyduklarını belirterek, ”Onlar daha önce çıkmış oldukları müsabakalarda bizleri mahcup etmediler. Hem kulüp olarak, hem Osmaneli Belediyesi olarak, hem de bütün Osmaneli halkı olarak onlara maddi manevi her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Dualarımız onlarla birlikte olsun” dedi.

"Hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim"

Son olarak açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, sporda alt yapıya büyük önem verdiklerini ifade ederek, ”Kulübümüzün, ahlaki değerlere sahip, üst liglere ve milli takımlara sporcu yetiştirme hedefi içinde spora desteklerimiz devam ediyor. Taekwondo branşında Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında başarılarımızın bu şampiyonada yaşanması dileklerimle, hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

Öte yandan 6-8 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan şampiyonada Milli Takıma seçilmek için ter dökecek sporcular ise; 51 kilogramda Zehra Arı, 47 kilogramda Hilal Tuğba Tetik, 41 kilogramda Tuana Ravza Ceyhan ve 37 kilogramda Betül Gültekin’in olacağı belirtildi.