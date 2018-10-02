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Osmanelililere Hizmet Derneği'nin geleneksel aşure dağıtımı

Osmanelilere Hizmet Derneği, her sene geleneksel hale getirdikleri 12.

aşure dağıtımı gerçekleştirildi.


Osmaneli Belediye binası yanında Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımına Osmaneli Kaymakamı Naif yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, kurum amirleri, Osmanelilere Hizmet Derneği yetkilileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.


Aşure dağıtımı öncesinde İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua yapıldı. Ardından katılanlara Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından aşure ikramında bulunuldu.


Aşure dağıtımında konuşan Dernek Başkanı Cafer Seyyar, “Muharrem ayı vesilesi ile aşure ikramı yapılıyor Tabi bu bizim dini bir geleneğimiz. Bu geleneği hem yaşatmak hem de bu âdeti yeni nesillere bir nebze olsun hatırlatmak gerek. Aşure ikramınız Allah kabul etsin diyor tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

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