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12 Eylül 2017 12:24

Osmaneli’nde okullarda güvenli ortamı toplantısı

Osmaneli ilçesinde 2017-2018 Eğitim öğretim yılı münasebetiyle okullarda güvenli ortamın sağlanması konulu toplantı gerçekleştirildi.

Osmaneli’nde okullarda güvenli ortamı toplantısı

12 Eylül 2017 12:24


Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Osmaneli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okullar da güvenli ortamın oluşturulması, güvenlik kamera sistemlerinin entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konuları görüşüldü. Hassas olduğu belirlenen okullar başta olmak üzere, güvenliği azami ölçüye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, öğrencilerin güvenli bir şekilde servislerle taşınması, öğrencilerimizin gün ışığından daha fazla istifade etmeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı “Öğrencilerin gelişimlerini sağlıklı yaşam şartları içinde tamamlamaları, ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri, kötü alışkanlıklardan korumak, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, güvenli ve hijyenik ortamlarda öğrenim görmeleri amacı ile toplantıda; güvenli ortamlarının oluşturulması, muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi, okul çevresindeki her türlü umuma açık yerlerin sıklıkla denetlenmesi, okul dışı faktörlerin öğrencileri, okul yöneticilerini, öğretmenler ve diğer personelin veya eğitimcileri rahatsız etmeleri, eğitim ve öğretimin güvenliğini tehdit edilmesinin önlenmesi, mevcut durumunun belirlenerek koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin arttırılması, Şiddet gören, veya herhangi bir suçun mağduru olan öğrencilerin korunması, okullarda çeteleşmenin önlenmesi, ailelerin, okul güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi konusunda bilgi alış verişinde bulunduk” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün de yapılan toplantıya Osmaneli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Demirpehlivan, Osmaneli Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.




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