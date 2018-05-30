Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:21

Osmaneli’nde sulama kanalları temizleniyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, yağmurdan dolayı göçük meydana gelen sulama kanallarının bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Osmaneli’nde sulama kanalları temizleniyor

30 Mayıs 2018 13:21


İlçeye bağlı Çerkeşli Köyü Sulama Kooperatifin kullanım sahası içerisinde bulunan sulama kanallarında bazı bölgelerdeki yağışlar dolayısıyla göçük ve heyelanlar meydana geldi. Oluşan zararın ardından kanalların temizlik, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Çerkeşli Sulama Kooperatif Başkanı Recep Sert, yaptığı açıklamada, "12 köye hizmet veren sulama göletine bağlı kanallarımız geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağışlardan dolayı göçük ve heyelanlar meydana geldi. Sulama sezonunun başlamasıyla birlikte tahliye ve sulama kanallarında da iş makineleriyle temizlik çalışmaları ve temizlik bakım onarımı çalışmaları başlattık. Çiftçilerimizin, ürünlerini aksatmadan ve daha kolay sulamaları için kooperatifimize ait iş makinelerimizle sulama kanallarını aralıksız temizliyor, bozulan yerleri de tamir ediyoruz. İş makinelerinin giremediği yerlerdeki kanalların temizliği de personelimiz tarafından yapılıyor. Amacımız, çiftçilerimizin ürünlerini aksatmadan sulayabilmelerini sağlamaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç