Osmaneli’nde sulama kanalları temizleniyor

İlçeye bağlı Çerkeşli Köyü Sulama Kooperatifin kullanım sahası içerisinde bulunan sulama kanallarında bazı bölgelerdeki yağışlar dolayısıyla göçük ve heyelanlar meydana geldi. Oluşan zararın ardından kanalların temizlik, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Çerkeşli Sulama Kooperatif Başkanı Recep Sert, yaptığı açıklamada, "12 köye hizmet veren sulama göletine bağlı kanallarımız geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağışlardan dolayı göçük ve heyelanlar meydana geldi. Sulama sezonunun başlamasıyla birlikte tahliye ve sulama kanallarında da iş makineleriyle temizlik çalışmaları ve temizlik bakım onarımı çalışmaları başlattık. Çiftçilerimizin, ürünlerini aksatmadan ve daha kolay sulamaları için kooperatifimize ait iş makinelerimizle sulama kanallarını aralıksız temizliyor, bozulan yerleri de tamir ediyoruz. İş makinelerinin giremediği yerlerdeki kanalların temizliği de personelimiz tarafından yapılıyor. Amacımız, çiftçilerimizin ürünlerini aksatmadan sulayabilmelerini sağlamaktır” dedi.