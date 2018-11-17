Osmangazi ilkokulundan 'Doğa Yuvamız, Orman Sınıfımız' projesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Osmangazi İlkokulunda hazırlanan 'Doğa Yuvamız, Orman Sınıfımız' projesi ile öğrencilere köy yaşamının önemi ve köylerin sevdirilmesi amaçlanıyor.

Osmaneli Osmangazi İlkokulu 2/B Sınıf Öğretmeni Mehmet Peçe tarafından hazırlanan proje kapsamında yardım maksadıyla Düzmeşe Köyü seçildi. Orada bulunan okulun bakım onarımı Osmangazi İlkokulu öğretmenleri, Düzmeşe Köyü halkı ve Osmaneli Belediyesi tarafından ortaklaşa onarılırken ders işlenir duruma getirildi. Sınıf öğretmeni Peçe'nin 15 günlük uğraş sonrasında okulu bambaşka bir yere getirmesiyle köyle de okulda eğitimler devam ediyor. Öğrenciler köyde eğitim görürken sınıf öğretmenleri gözetiminde köy yaşamının güzellikleri, geçim kaynakları, hayvancılığı, sütün nasıl sağıldığı gibi pek çok durumu yaşayarak öğreniyor.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Şenol Altıntaş "Sınıf Öğretmenimiz Mehmet Peçe'nin hazırlamış olduğu bu anlamlı projede bize desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okulumuzun öğretmenleri, Düzmeşe Köy Muhtarı Recai Bayram'a ve köy sakinlerine teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz köye giderek sınıf öğretmenleri gözetiminde köyde yaşamın güzelliklerini, geçim kaynaklarını, hayvancılığı, sütün nasıl sağıldığını gibi uğraşıları yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Proje ile öğrencilerimizin doğayı sevmesi ve yeşile önem vermesi amacıyla yapılan bu projede özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması, yine köy yaşamının önemi ve köylerin sevdirilmesi amacıyla yapılmıştır” dedi.