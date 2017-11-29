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29 Kasım 2017 14:28

Osmanlı geleneği olan süt ve helva ikramı yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Mevlid Kandili sebebiyle Bileciklilere Osmanlı geleneği olan süt ve helva ikramı yapıldı.

Osmanlı geleneği olan süt ve helva ikramı yapıldı

29 Kasım 2017 14:28


Bilecik Şehitler Parkında gerçekleştirilen programda vatandaşlara, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından süt ve helva ikram edildi. Şehitler Parkı’ndaki programa Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, AK Parti Bilecik Kadın Kollar Başkanı Ümran Karayiğit, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Okunan duanın ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kendi elleriyle vatandaşlara helva ve süt ikram etti. Ardından tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutlayan Yağcı, “Gerçekten Bilecik’te kutlu, güzel bir geleneği devam ettiriyoruz. Şehitler Parkımızda her böyle kandil günümüzde bu zamana kadar helva ve şerbet ikramını gerçekleştiriyorduk. Ama bundan sonra Mevlid Kandili ve Peygamber efendimizin dünyaya teşrifleri sebebiyle kutladığımız mutluluğumuzu ortaya koyduğumuz, şefaatine nail olmak için dualar ettiğimiz bu güzide günde Peygamber efendimizin doğumları sebebiyle, kendilerinin de süt içmesi sebebiyle bir geleneği daha bugün başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra Mevlid Kandilimiz de helvamız ile birlikte süt ikramını da gerçekleştireceğiz. Bu Osmanlı döneminde de gelenek halinde uzun zamanlar yapılmış ama son yıllarda açıkça uygulama yoktu. Bunu da bizim bir değerimiz, kültür adamı, bilim adamı Nabi bey geçen !’de böyle bir şey noktasında bana bir mesaj attı. Onun uyarılarıyla böyle bir geleneği başlatıyoruz. İnşallah hayırlı, uğurlu olur. Hem böyle doğal sütle insanımızın beslenmesine teşvik ederken, diğer taraftan da Peygamber efendimizin dünyaya teşrifleri ve anasından ilk sütü almaları, emmeleri sebebiyle de onu da çağrıştıracak bir sünneti seniyeyi de yerine getirmenin bugün ayrı bir hazzını ve mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Tekrar teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.




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