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20 Mayıs 2018 18:52

Osmanlı geleneği şerbet ikramı Bilecik’te yaşatılıyor

On bir ayın Sultanı Ramazan’da teravih namazı sonrasında Bilecik Belediyesi tarafından cemaate, Osmanlı şerbeti ve lokum ikram ediliyor.

Osmanlı geleneği şerbet ikramı Bilecik’te yaşatılıyor

20 Mayıs 2018 18:52


Ramazan ayında teravih namazları, bütün İslam alemi ve ülkemizde olduğu gibi Bilecik’te de cemaatin yoğun ilgisiyle kılınıyor. Geçen yıllardan itibaren Bilecik’te güzel bir geleneği yaşatan Bilecik Belediyesi, 30 gün boyunca bütün camilerde Osmanlı şerbeti ikramında bulunarak, Osmanlı geleneğini kentte yaşatıyor. Her akşam binlerce cami cemaatine Osmanlı şerbeti ikram eden Bilecik Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları olan Bilecik’te, Ramazan ayının en güzel geleneklerini yerine getiren Bilecik Belediyesi, gerçekleştirdiği güzel etkinliklerle Ramazan ayının Bilecik’te daha güzel geçmesini sağlıyor. Vatandaşlar da Kayı Boyu Camisi’nde gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.




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