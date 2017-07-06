Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan muslukları tahrip ettiler

Kent merkezinin çeşitli mahallelerine yaptırılan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin motifleriyle süslü ve Beşiktaş Mahallesinde yer alan iki çeşme, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Çeşmeye sabah su doldurmak için gelen vatandaşlar muslukların tahrip edildiğini görünce tepki gösterdi. Ortak kullanım alanlarına zarar veren, kişileri duyarlı olmaya ve yapılan hizmetleri yaşatmaya davet eden mahalle sakinleri, “Bu çeşmeler hepimizin ortak malı, çeşmelerin kendini bilmez kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kasıtlı olarak kırıldığını” ifadelerini kullandılar.