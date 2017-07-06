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06 Temmuz 2017 13:04

Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan muslukları tahrip ettiler

Bilecik’te Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan çeşmenin pirinç muslukları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan muslukları tahrip ettiler

06 Temmuz 2017 13:04


Kent merkezinin çeşitli mahallelerine yaptırılan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin motifleriyle süslü ve Beşiktaş Mahallesinde yer alan iki çeşme, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Çeşmeye sabah su doldurmak için gelen vatandaşlar muslukların tahrip edildiğini görünce tepki gösterdi. Ortak kullanım alanlarına zarar veren, kişileri duyarlı olmaya ve yapılan hizmetleri yaşatmaya davet eden mahalle sakinleri, “Bu çeşmeler hepimizin ortak malı, çeşmelerin kendini bilmez kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kasıtlı olarak kırıldığını” ifadelerini kullandılar.




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