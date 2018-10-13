Otobüs şasesine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bilecik’te park halinde bulunan otobüsün ön şase kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri uzun süreli uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Bilecik'te park halinde bulunan otobüsün ön şase kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri uzun süreli uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrul Caddesi'nde park halinde bulanan 11 AZ 860 plakalı otobüsün ön şase kısmına kedi girdi. Durumu gören vatandaşlar olayı hemen Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine otobüsün ön kaputunu söken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Olayı gören 16 yaşındaki Tamim Yaser, "Yoldan geçiyordum. Kedinin sesini duydum. Büyük bir ihtimalde otobüse sıkışmıştı. Bende 110'u aradım" dedi.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin bulduğu yavru kedi, olay yerinden kaçtı.