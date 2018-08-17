Otogarda Kurban Bayram’ı yoğunluğu başladı

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti. Yoğun talep nedeniyle bazı firmalar ek seferler düzenledi. Biletini önceden alanlar sorun yaşamazken, son güne bırakanlar yer bulmakta güçlük çekiyor. Bayram yoğunluğun geçen senelere göre aynı olduğunu belirten Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde peron görevlisi Adem İnan, “Çok kalabalık, yeni arabalar yapıyoruz. Bayramda da sıkışıklık olmaz ama gelenler gidenler çok olur. Geçen senelere göre bu yıl da aynı yine bayram tatili 9 gün olunca insanlar şimdiden memleketlerine gitmeye başladılar” dedi.