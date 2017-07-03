Otomobil bariyerlere çarptı, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda Eskişehir - Bursa istikametine giden Asiye İ.(33) idaresindeki 07 DFA 05 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Nezahat B., Cihan B. ve Sedanur U. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.