Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yaşar Uzun yönetimindeki 16 ZF 962 plakalı beton mikseri ile Savaş Aydın (27) idaresindeki 11 AF 986 plakalı otomobil Gülümbe rampalarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Savaş Aydın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aydın’ı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından ağır yaralı sürücü Afyonkarahisar’a sevk edildi.

“Kontrolsüz bir şekilde geliyordu”

Kaza anını anlatan beton mikseri sürücüsü Yaşar Uzun, “Ben aşağıdan gelirken kontrolsüz bir şekilde geliyordu. Sol taraftan altıma girdi. Arabada bir kişi vardı. Sağlık durumu iyi gibiydi, hastaneye götürdüler” dedi.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, trafik ekipleri tarafından kontrollü geçiş sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.