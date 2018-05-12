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12 Mayıs 2018 10:47

Otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarparak tala atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

12 Mayıs 2018 10:47


Edinilen bilgiye göre, Saraycık kavşağından Eskişehir istikametine doğru seyir halinde bulunan Aykut G.(30) idaresindeki 43 FV 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Olayın haber alınmasının ardından olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilden araç sürücüsü Aykut G. ve eşi Elif G. (28) itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aykut G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Elif G. ise yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.




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