Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Dörtyol mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ışıklı kavşak yakınlarında meydana gelen kazada Mevlut F. idaresindeki 11 SD 573 plakalı motosiklet ile aynı istikamete seyir halinde olan Samet K. idaresindeki 54 LG737 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil takla atarak yol kenarında durabildi. Kaza yerinden tesadüfen geçen Jandarmama trafik ekipleri başka bir kazaya sebebiyet verilmesin diye polis ekipleri gelininceye kadar kaza yerinde gerekli trafik tedbirlerini alarak yolu trafiği kapattı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı. Trafik kazasında yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.