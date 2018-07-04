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04 Temmuz 2018 11:51

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

04 Temmuz 2018 11:51


Edinilen bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük Karayolu Pazaryeri Kavşağında meydana gelen kazada, Abdülkerim E. (40) idaresindeki 34 DG 0888 plakalı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki 26 UF 923 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Tuba K. ile otomobil sürücüsü Abdülkerim E.’nin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife E., Mehmet Furkan E. ve Ahmet Kerem E. yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve Tuba K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine, otomobildeki yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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