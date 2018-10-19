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Otomobil ile tır çarpıştı; 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Diş Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada, Ahmet N. idaresindeki 11 DR 285 plakalı otomobil ile Murat B. idaresindeki 81 FJ 741 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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