Otomobil kamyona çarptı; 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra rampası girişinde meydana geldi. Eskişehir’den Bozüyük istikametine gelmekte olan Süleyman K.(58) idaresindeki 26 GL 351 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde bulunan İsmail D. idaresindeki 14 GL 658 kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarken otomobilde yolcu olarak bulunan Mübeccel Kocabaş (62) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman K. yaralanırken olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.