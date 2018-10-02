Otomobil menfeze uçtu; 1 ölü 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, menfeze uçan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kütahya'dan Bozüyük istikametine gitmekte olan Halil K. idaresindeki 16 BU 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze uçtu. Kaza sonrasında otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Halil K. ve Ayşe K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet K.'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.