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29 Temmuz 2018 17:43

Otomobil sürücüsü yayaya çarparak ağır yaraladı

Bilecik’te seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ağır yaraladı.

Otomobil sürücüsü yayaya çarparak ağır yaraladı

29 Temmuz 2018 17:43


Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkezden sanayi istikametine seyir halindeki Cenk Z. yönetimindeki 11 AAC 333 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi önüne geldiği sırada yolun karşısına geçen 2 kardeşten Dilara Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını ön cama vuran Dilara Y., savrularak yere düştü. Ağır yaralanan genç kız için olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Dilara Y.’nin bir kolunda kırık olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin çekilen tomografi sonrası netleşeceği bildirildi.


Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek, polis ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldı. Polis, sürücü Cenk Z.’yi gözaltına alırken, olayın görgü şahitleri ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.




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