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26 Temmuz 2018 16:37

Otomobil takla attı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı; 1 yaralı

26 Temmuz 2018 16:37


Edinilen bilgiye göre kaza; Bozüyük çevre yolu Yeşilkent köprüsü altında meydana geldi. Abdülkadir K. idaresindeki 34 RH 9584 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters dönerek durabildi. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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