Otomobil takla attı; 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Bozüyük istikametine gelmekte olan Halim A.(60) idaresindeki 42 D 7963 plakalı otomobil, ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.Takla atan otomobilde araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Asuman A.(58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.