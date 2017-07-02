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02 Temmuz 2017 20:19

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Bilecik’te bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

02 Temmuz 2017 20:19


Alınan bilgilere göre, Eskişehir’den Bilecik istikametine giden Kıyasettin Çiftçi idaresindeki (51) 41 D 4979 plakalı otomobil, Pazaryeri Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı . Kazada otomobilde bulunan sürücü, Kadriye Çifti, Halime Çifti yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan tek şeritten ilerleyen trafik otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle normale döndü.




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