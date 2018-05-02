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02 Mayıs 2018 15:58

Otomobil takla attı; 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı; 3 yaralı

02 Mayıs 2018 15:58


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir çevreyolunda meydana gelen kazada, İlhan D.(44) idaresindeki 16 KPT 64 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen otomobilde araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Aleyna D. ve Türkan D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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