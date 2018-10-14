Otomobil tıra çarptı; 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir karayolu Poyra Köyü mevkiinde Savaş A. idaresindeki 11 SC 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önünde seyir halinde bulunan Öner Y. idaresindeki 16 MAU 64 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobilde araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Olcay Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.