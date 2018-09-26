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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Bilecik’te otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde bulunan Ayşegül Gürses idaresindeki 06 BR 170 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Meliha Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Bilecik-Eskişehir karayolu, kaza yapan aracın olay yerinden çekilmesiyle normale döndü.

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