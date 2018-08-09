Otomobil, yolda arızalanan TIR’ın altına girdi

Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden ekipler tarafından kurtarıldı.

Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Sakarya-Bilecik karayolu içmeler mevkin de meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Yiğit yönetimindeki 34 AG 9207 plakalı TIR arızalanınca içmeler mevkiinde emniyet şeritinde durdu. Aynı istikamete seyir halinde olan Ergun Kalmaoğlu yönetimindeki 54 LS 247 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada TIR’ın altına giren otomobildeki sürücü Kalmaoğlu yaralanırken çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Osmaneli İtfaiye, Jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü daha sonra ambulansla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken arızalanan TIR güvenli bir şekilde park alanına çekildi.

Yaralı otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.