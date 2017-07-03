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03 Temmuz 2017 11:00

Otomobilin bagajından bir şey alan şahsa arkadan otomobil çarptı

Bilecik’te cadde üzerine park ettiği otomobilin bagajından bir şeyler almak isteyen şahıs, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin bagajından bir şey alan şahsa arkadan otomobil çarptı

03 Temmuz 2017 11:00


Olay, Bilecik merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alper Geçer (26) bulvar üzerinde üniversite minibüs durağını geçtikten sonra çift sıra parkın yasak olduğu yere otomobilini park etti. Park ettiği otomobilin bagajını açarak içinden bir şey almak isteyen Alper Geçer’e bulvar üzerinden Tepebaşı istikametine seyir halinde bulunan Ahmet Mert Yıldırım yönetimindeki 11 ER 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol bacağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi 11 ER 666 plakalı otomobil bulunan kişiler üzerindeki tişörtleri çıkararak yaptı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı buradan daha sonra Yalova’ya sevk edildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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