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Otomobilin çarptığı geyikler telef oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı geyikler telef oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı geyikler telef oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük-Tavşanlı karayolu Darıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki 26 AAV 342 plakalı otomobil, yola aniden çıkan 2 geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki geyik de olay yerinde telef olurken araçta ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında olay yerinde Dodurga Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldı. Kazada telef olan geyikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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