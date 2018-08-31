Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 15:51

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

31 Ağustos 2018 15:51


Alınan bilgilere göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatma Güney R., 26 AAE 883 plakalı otomobili ile Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken 6 Eylül Caddesi’ne dönüş yaptığı esnada yolun karşısına geçen Mehtap S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Mehtap S., 6 Eylül Caddesi’nde seyir halinde olan Hüseyin K. yönetimindeki 11 EE 786 plakalı otomobilin önüne düştü. Kazada başından yaralanan Mehtap S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde araçların çekilmesiyle normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç