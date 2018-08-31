Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Alınan bilgilere göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatma Güney R., 26 AAE 883 plakalı otomobili ile Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken 6 Eylül Caddesi’ne dönüş yaptığı esnada yolun karşısına geçen Mehtap S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Mehtap S., 6 Eylül Caddesi’nde seyir halinde olan Hüseyin K. yönetimindeki 11 EE 786 plakalı otomobilin önüne düştü. Kazada başından yaralanan Mehtap S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde araçların çekilmesiyle normale döndü.