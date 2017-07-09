Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, şehir merkezinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Ankara yönünden şehir merkezi yönüne giden Hızır Koç (37) yönetimindeki 34 KZ 1070 plakalı otomobil ile İstanbul yönünden Ankara yönüne gitmekte olan Nevzat Ertan’ın (64) sevk ve idaresindeki plakası tespit edilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ertan ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.