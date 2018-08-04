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04 Ağustos 2018 18:46

Otopark sorununa belediyeden çözüm

Bozüyük’te ilçenin en yoğun mahallelerinden biri olan Kasımpaşa Mahallesi’ne 200 araçlık ücretsiz otopark kazandırıldı.

Otopark sorununa belediyeden çözüm

04 Ağustos 2018 18:46


Bozüyük Belediyesi tarafından eski kaymakamlık lojmanı arkasındaki alanda yapımı tamamlanan 200 araçlık otopark ile vatandaşların araç park yeri sorunu ortadan kalkmış oldu. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ile birlikte çalışma alanlarına gerçekleştirdiği ziyarette ekiplere kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni otopark alanında da incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, vatandaşların kullanımına sunulan 200 araçlık ücretsiz yeni otoparkın park sorununa önemli bir çözüm olduğunu belirterek, “Bozüyük Belediyesi olarak her mahallemizde o mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda farklı ve çözüm odaklı çalışmalara imza atıyoruz. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarımız sürecek” dedi.




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