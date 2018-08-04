Otopark sorununa belediyeden çözüm

Bozüyük Belediyesi tarafından eski kaymakamlık lojmanı arkasındaki alanda yapımı tamamlanan 200 araçlık otopark ile vatandaşların araç park yeri sorunu ortadan kalkmış oldu. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ile birlikte çalışma alanlarına gerçekleştirdiği ziyarette ekiplere kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni otopark alanında da incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, vatandaşların kullanımına sunulan 200 araçlık ücretsiz yeni otoparkın park sorununa önemli bir çözüm olduğunu belirterek, “Bozüyük Belediyesi olarak her mahallemizde o mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda farklı ve çözüm odaklı çalışmalara imza atıyoruz. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarımız sürecek” dedi.