Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbeleri ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni bayram tatilinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Alan Sorumlusu Engin Beyce, "Vatandaşlarımız 9 gün boyunca Şeyh Edebali Türbe yerleşkesini ziyaret ettiler. İstanbul’dan Akdeniz Bölgesi’ne tatile giden yerli turistler geçiş güzergahı olan Bilecik merkeze girerek Şeyh Edebali hazretlerinin türbesini ziyaret etmeyi unutmadılar. Bizler de Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın öncülüğünde kendilerine çeşitli ikramlarda bulunduk. 20 bini bulan ziyaretçiler Şeyh Edebali Türbesi yanı sıra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi gezerek, 3 boyutlu Şeyh Edebali hazretlerinin Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan sinevizyon gösterisini izlediler" dedi.

"Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası Bilecik’e ilgi arttı"

Bayram sonunda da ziyaretlerin ve turların fazlasıyla devam ettiğinin anlatan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Alan Sorumlusu Engin Beyce, “TRT ekranlarında her hafta Çarşamba günü ekranların başına milyonlarca izleyici toplayan ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinden sonra Ertuğrul Gazi’nin türbesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesine ilgi büyük oldu. Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası Bilecik’e ve bu yerleşkeye ziyaretçi sayısı 2’ye katlandı" ifadelerini kullandı.

"Tarihi camide ibaret yapıyorlar"

Beyce, yerleşke içerisinde 1392 yılında Yıldırım Bayezid tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi Orhan Gazi Camii ile ilgili, "Son olarak Şeyh Edebali Türbesi ziyaret eden misafirlerimiz 1392 yılında Yıldırım Bayezid tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi mabet, kubbesi kurşunla kaplı olduğundan halk arasında Kurşunlu Cami olarak bilinen tarihi Orhan Gazi Camii’nde ibadetleri yapıyorlar. Bilecik’e gelen misafirlerimiz Söğüt, Bilecik turları kapsamında günlerini dolu, dolu geçirerek ilimizden ayrılıyorlar” şeklinde konuştu.