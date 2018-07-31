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31 Temmuz 2018 10:35

(Özel) ’Diriliş Ertuğrul’ hayranı baba oğul sahneye alp kıyafetiyle çıktı

Bilecik’te ’Diriliş Ertuğrul’ dizisi hayranı baba oğul, sünnet düğününde sahneye alp kıyafetiyle çıktı.

(Özel) ’Diriliş Ertuğrul’ hayranı baba oğul sahneye alp kıyafetiyle çıktı

31 Temmuz 2018 10:35

Sahnede baba oğulla birlikte Mehter Takımı da yer aldı.


Her hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında milyonları ekrana bağlayan ve Bilecik’in Söğüt ilçesinde türbesi bulunan Ertuğrul Gazi’nin hayatını anlatan ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinin etkileri devam ediyor. Dizinin hayranı baba ve oğlu, sünnet düğününde giydikleri alp kıyafeti ile sahneye çıktı. Tahir Dere ve oğlu Kültigin, Mehter Takımı eşliğinde salona girerken, davetliler baba oğlu ayakta alkışladı.



"Bu dizi tarihimizi anlatıyor"


Oğlu ile birlikte ’Diriliş Ertuğrul’ dizisi hayranı olduklarını anlatan Tahir Dere, "Bu teklifi bana oğlum yaptı. Kendisi sünnet kıyafeti istemedi. ’Baba bana sünnetimde alp kıyafeti al’ dedi. Ben de oğlumun bu istediği kırmayarak aldım. Ben de oğlumla birlikte bu kıyafeti giymek istedim. Beraber aldığımız alp kıyafeti ile birlikte salona girdik. Arkamızda da mehteran ekibi vardı. Davetliler bu olayı ayakta alkışladı ve mehteran konserini büyük bir keyifle izlediler. Bilecik, Osmanlı Devleti’nin devletinin kurulduğu topraklar. Bizler de bu topraklarda yaşıyoruz. ’Diriliş Ertuğrul’ ise bizleri, tarihimizi anlatıyor" dedi.




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