Özel eğitim öğrencileri kahvaltıda buluştu

Yunus Söylet İçmeler Tesislerindeki kahvaltı ile başladı.

Üç okulun özel eğitim öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler sosyal tesisleri gezdi. Çeşitli oyunlar oynayıp hoşça vakit geçiren öğrencilerin aileleri çocuklarının eğlendiğini gördükleri için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Hem çocuklar hem de kendileri için güzel bir düşünce olduğunu belirten aileler, farklı yer ve kişilerle iletişimin onları mutlu ettiğini aktardı. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Özel eğitim gerektiren çocuklarımızın sevinci gerçekten görülmeye değerdi. Onların sevinci bizim ailelerin ve öğretmenlerin sevinci oldu" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şube Müdürü Aygül Akkaya, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.