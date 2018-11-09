Özel gereksinimli çocukların buz pisti keyfi

Bilecik'te eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, ilk defa geldiklerinde buz pistinde gönüllerince eğlendiler.

Bilecik Belediyesi tarafından "Engelleri aşıyoruz, biz birlikte hareket ediyoruz" projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar biz pistine getirildi. Burada öğretmenler ve görevliler tarafından gerekli teçhizatları giydirilen çocuklar, yine öğretmenleri eşliğinde buz pistine çıktılar. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, ilk defa geldiklerinde buz pistinde gönüllerince eğlendiler.

"Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk bizleri de sevindirdi"

Burada yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Engel tanımayan çocuklarımızla değişik bir etkinlikte buluşmak için toplandık. Dolayısıyla çocuklarımızın da buz pistinde kayabilmelerini öğretmek, onlara nu etkinlikleri gösterebilmek için belediye olarak işletme sahibimiz Salih beyle bir değerlendirmemiz sonucunda sağ olsun esirgemedi bizden. İnşallah çocuklarımızı yapabildikleri kadar iki haftada bir böyle etkinliklerde buluşturmak istiyoruz. Hem sadece bu etkinlikte değil, tüm etkinliklerde buluşturmak istiyoruz. Bizim görevlerimizden bir tanesi de sosyal belediyecilik. Şu ana kadar bu tür bir etkinliğe katılmayan ve böyle bir atmosferi yaşayamayan çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk bizleri de sevindirdi, mutlu etti. Bundan sonra da belirli bir takvim doğrultusunda bu çocuklarımızı haftada bir buz pisti ile buluşturmaya devam edeceğiz. Burada önümüzdeki dönemde de sürpriz ve birbirinden güzel aktivitelerin yapılacağı müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Ahmet Başar ve Sertaç Akman isimli özel gereksinimli çocuk, buz pateni pistine geldiğini söyleyerek, kaymayı öğreneceğini belirttiler.