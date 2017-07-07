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07 Temmuz 2017 17:09

Özel günleri için özel tarih seçtiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde unutulmaz bir günde dünya evine girmek isteyen çok sayıda çift, nikâh tarihi için "07.

Özel günleri için özel tarih seçtiler

07 Temmuz 2017 17:09

07.2017" tarihini seçti.


Nikâh günlerini unutulmayacak bir tarihe denk getirmek isteyen 9 çift, aylar öncesinden Bozüyük Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne başvurdu. Akılda kalıcı olması nedeniyle "07.07.2017" tarihine nikâh günü alan 9 çift, sevenleri ve akrabaları huzurunda ‘evet’ dedi. Bozüyük Belediyesi nikâh salonunda gün boyu nikâh hareketliliği yaşandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Özge Takpak-Mustafa Akan, Beray Özek-Burak Çay ve Meltem Bakıcı ile İlhan Fatih Önal çiftinin nikâhlarını kıydı. Bu özel günde nikahları kıyılan çiftler unutulmayacak bir günde dünya evine girmenin mutluluğunu akrabaları ve sevenleriyle paylaştılar.




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