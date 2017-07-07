Özel günleri için özel tarih seçtiler

07.2017" tarihini seçti.

Nikâh günlerini unutulmayacak bir tarihe denk getirmek isteyen 9 çift, aylar öncesinden Bozüyük Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne başvurdu. Akılda kalıcı olması nedeniyle "07.07.2017" tarihine nikâh günü alan 9 çift, sevenleri ve akrabaları huzurunda ‘evet’ dedi. Bozüyük Belediyesi nikâh salonunda gün boyu nikâh hareketliliği yaşandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Özge Takpak-Mustafa Akan, Beray Özek-Burak Çay ve Meltem Bakıcı ile İlhan Fatih Önal çiftinin nikâhlarını kıydı. Bu özel günde nikahları kıyılan çiftler unutulmayacak bir günde dünya evine girmenin mutluluğunu akrabaları ve sevenleriyle paylaştılar.