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24 Haziran 2017 14:18

(Özel haber) Açık Hava Tiyatrosu’nda evlilik teklifi

Bilecik’te sevdiği kıza Açık Hava Tiyatrosu’nda yere döşenen meşaleler ile ilginç bir şekilde evlenme teklifi eden genç, aldığı “Evet” yanıtı karşısında büyük mutluluk yaşadı.

(Özel haber) Açık Hava Tiyatrosu’nda evlilik teklifi

24 Haziran 2017 14:18


Bilecik’te Taner Uçar isimli genç, uzun süredir birlikte olduğu Kıymet Özyurt’a ilginç bir evlenme teklifi yapmak için hazırlık yaptı. Uçar, Bilecik Pelitözü Gölpark Açık Hava Tiyatrosu’nda arkadaşları ile birlikte bir organizasyon düzenledi. Açık Hava Tiyatrosu’nda yere döşenen meşale yerleştirip, çiçek buketi hazırlayan Taner Uçar, yaptığı evlenme teklifine “Sonsuza Kadar Evet” yanıtını alınca büyük sevinç ve heyecan yaşayarak kız arkadaşına sıkıca sarıldı. Heyecandan ne diyeceklerini bilmeyen çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.


İlginç evlenme teklifi alan Kıymet Özyurt ise; böyle bir şeyi beklemediği ve bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.




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