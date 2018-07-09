Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osmangazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu olan Şeyh Edebali Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu Bilecik ziyaretçi akınına uğrarken, gelenlere kısa bir canlandırma gösterisiyle Şeyh Edebali Hazretleri’nin hayatı anlatılıyor. Buradaki canlandırmada, Şeyh Edebali’nin 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edildiği söylenirken, "Edebali ilk tahsilini Karaman´da yaptı. Hanefi mezhebi hukukçusu Necmeddin Ez-Zahidi’nin öğrencisi oldu. Daha sonra Dımaşk´a (Şam) giderek dönemin

tanınmış alimlerinden dini ilim tahsil etti. Şam´dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu köyünde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı. Aşıkpaşazade, zaviyesinin hiç boş kalmadığını, Edebalı´nın gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştığını, hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundurduğunu kaydeder. Şeyh Edebali, Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu denilen köyde yaşar, yaptırmış olduğu zaviyede öğrenci yetiştirir ve halkı aydınlatırdı. Bilecik’te bir dergah yaptırmış, Osman Gazi’yi de birçok defa burada misafir etmiştir. Osman Gazi, mübarek günlerde Edebali’nın zaviyesine giderek dini ve idari konularda onun görüşlerini alırdı. Şeyh Edebali ahi teşkilatının reisi idi. Ahi Şeyhliğinin Edebali’den sonra kime geçtiği bilinmemektedir, ancak daha sonra I. Murat’a intikal etmiştir. 1326’da 120 yaşlarında Bilecik’te vefat etmiş, dergahının zikir odasına gömülmüştür. Bilecik’de ve Eskişehir’de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etmiştir" denildi.

"7 dakikalık bir tiyatro gösterisiyle Şeyh Edebali Hazretlerinin hayatını anlatıyor"

Bu sürprizin vatandaşların çok dikkatini çektiğini ve beğendiğini anlatan Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Alan Sorumlusu Engin Beyce, "Gelen misafirlere sürpriz olarak sunduğu Şeyh Edebali Hazretleri’nin 7 dakikalık bir tiyatro gösterisi sunumuyla Şeyh Edebali Hazretleri bu bölge ve kendi hayatıyla alakalı onlara bilgi veriyor. Dolayısıyla gelen misafirler de bu gösteriden çok etkileniyor ve çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Ben de burada Bilecik Belediyemiz adına Bilecik Belediye Başkanım Nihat Can adına Selçuklu Belediye Başkanına ve Selçuklu Belediyesi’nde çalışan tüm personellerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz" dedi.

"Ecdadımızı bize hatırlattı"

Konya Selçuklu Belediyesi’nden gelen ziyaretçi Muhammed Sami Demirci, tiyatro ve geziyi güzel bulduklarını ve ecdadı hatırladıklarını belirterek, "Hem geziyi, hem tiyatroyu gayet güzel bulduk. Ecdadımızı bize hatırlattı. Maneviyatıyla bizi geriye götürdü. Bu yapılan tiyatro sayesinde Osmanlı Devleti’nin, ecdadımızın manevi kurucusu olan Şeyh Edebali’yi daha iyi tanımamıza vesile oldu. Allah-u Teala bizi ecdadımızdan koparmasın, ecdadımıza bağlı kılsın. Ecdadına bağlı nesiller olmayı nasip eylesin. Bu duyguları anlayıp vatanımıza, milletimize sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin" ifadelerine yer verdi.

"Geziden birçok şey öğrendik"

Başka bir ziyaretçi İmren Doğan ise, geziden birçok şey öğrendiklerini ifade ederek, "Geziden bir çok şey öğrendik. Gerçekten tarihimize dair bilmediğimiz çok eksiğimiz var. Buranın maneviyatı çok yüksek gerçekten. Herkesi buraya bekliyoruz. Emeği geçen herkese de özellikle Selçuklu Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Haklarını helal etsinler" şeklinde konuştu.