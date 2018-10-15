(özel haber) Yuvasından düşen yavru sincap anne devam sütü ile besleniyor

Bilecik'te yuvasından düşmüş halde bulunan 2 aylık yavru sincaba anne devam sütü ile bakılıyor. Yavru sincabı hayatta tutunması için günde 2 kere biberonla süt veriliyor.

Bilecik'te Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen yavru sincap hayatta kalması için Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanı Esma Sühendan Senger günde 2 kere biberonla anne devam sütü veriliyor.

"Yavru sincap yuvasından düşmüş, dudağında bir yara vardı"

Yavru sincabın yuvasından düşmeye dayalı dudağında bir yara olduğunu söyleyen Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından barınağımıza getirilen yavru sincap yuvasından düşmüş, dudağında bir yara vardı. Bunun tedavisini yaptık, şu anda anne devam sütüyle devam ediyoruz. iyileşmesi sağlandıktan sonra alındığı ortama geri bırakılacak" dedi.

Öte yandan gözünde de bir sıkıntı olan yavru sincaba gün aşırı göz antibiyotikli göz damlası sıkılırken, biberonla devam sütü içen yavru sincabın biberonu eliyle tutması gözlerden kaçmadı.