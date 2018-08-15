(Özel) Tezgahların ilk inciri el yakıyor

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda sezonun ilk incirini gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı el yakıyor. Kilosunun 5 lira olması sebebiyle istedikleri satışı gerçekleştiremediklerini belirten incir satıcısı Tansel Şengül, “İncirlerimiz bu hafta itibariyle tezgahlarda yerini aldı. Fiyat yüksekliğinden dolayı çok fazla talep olmuyor. Vatandaş geliyor 1 kilo alacağına yarım kilo alıyor. Bu yüzden elimizde kalan incirler bozuluyor ve zarar ediyoruz. Fiyatlar yaklaşık 1 aya kadar düşer bizim de işlerimiz açılır” dedi.