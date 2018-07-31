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31 Temmuz 2018 10:38

(Özel) Vişneyi sinek vurdu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yetişen vişneleri bu yıl sinek vurdu.

(Özel) Vişneyi sinek vurdu

31 Temmuz 2018 10:38

Kalan ürünler ise tezgahlardaki yerini aldı.


Yıllık 8 bin tona yakın kiraz ve vişne üretilen Gölpazarı ilçesinde bu yıl vişne üretimi sinekler yüzünden azaldı. Zarar görmeyen vişneler ise tezgahlardaki yerini aldı. Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazarda tatlı vişne kilosu 6 liradan satışa sunuldu. Gölpazarı ilçesinde vişnenin bu yıl az olduğunu anlatan vişne satıcısı Umut Küçük, “Bu hem maliyeti çok yüksek olması hem de vişnelerin sineklenmesi yüzünden fiyatlar yüksek. Geçen yıl 3 liradan satılan vişne bu yıl 6 lira oldu. Fiyatlar 15-20 güne kadar düşer diye umuyoruz” dedi.




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