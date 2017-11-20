Palet üretim tesisinde yangın

Edinilen bilgiye göre, dün gece geç saatlerde Yediler Mahallesi Manişar Caddesindeki palet üretimi yapan bir iş yerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın haber verilmesiyle belediye itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İş yerinin kereste dolu olması nedeniyle yangın kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda iş yerinin tamamen yanmasının önüne geçildi. Sabah saat 05.00’e kadar soğut çalışmaları sürdürülürken yangın sonrasında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri arasında korku dolu anlar yaşandı. Yangının çıkış sebebiyle alakalı çalışma başlatıldı.