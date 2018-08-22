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22 Ağustos 2018 11:21

Panelvan araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Bilecik’te panelvan aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Panelvan araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

22 Ağustos 2018 11:21


Alınan bilgiye göre, Abdülaziz Ç. idaresindeki 26 GM 724 plakalı panelvan araç, Eskişehir istikametinden Sakarya istikametine giderken Osmaneli medetli köy kavşağına geldiği sırada bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre bariyerlerin üzerinde sürüklendikten sonra durabilen aracın içinde yolcu olarak bulunan aynı aileden Abdülhamit, Veysel, Enes, Hale ve Emine Ç. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili araştırma başlattı.




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