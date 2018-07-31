Park çalışmalarında son aşamaya gelindi

Park çalışmalarını yerinde inceleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklamada bulunan Yaman, “Beldemizi her geçen gün daha modern bir çehreye kavuşturmaya çalışıyoruz. Cadde ve sokaklarda yapılan alt ve üst yapı yenilemeleriyle beldemiz daha geniş ve sorunsuz sokaklara kavuşuyor. Park çalışmalarımız da devam ediyor. Leylandi bitkisiyle yapılan çitlerde düzenleme yapılarak, park içi oturma alanları tespit ediliyor. Beton dökümlerinden sonra oturma grupları ve çevre düzenlemeleri de tamamlanarak parkımız tam anlamıyla faaliyete geçecek” dedi.