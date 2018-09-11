Park halindeki otomobil alev aldı

Bilecik'te park halindeki bir araç alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 11 TH 112 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekiplerinin de herhangi bir olumsuz duruma karşı güvenlik önlemi aldığı yangın kısa sürede söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.