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13 Ağustos 2018 15:30

Patenle kayan çocuğa otomobil çarptı

Bilecik’te ayağındaki pateni ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen çalışana çocuğa otomobil çarptı.

Patenle kayan çocuğa otomobil çarptı

13 Ağustos 2018 15:30


TOKİ istikametinden Bilecik kent merkezine seyir halindeki 11 EK 633 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Özkan, Bilecik Belediyesi önünde yolun karşısına patenle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mertcan Sarıoğlu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan çocuk şoka girerken, "imdat, imdat" diye bağırmaya başladı. Şoka giren çocuğu sağlık memuru sakinleştirmeye çalışırken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri araç sürücü Mehmet Özkan’ın alkol kontrolünü yapmasının ardından ifadesinin alınması için Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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