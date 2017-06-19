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19 Haziran 2017 17:54

Pazara giderken minibüs çarptı

Bilecik’te pazara giderken minibüsün çarptığı kadın ayağından yaralanırken, elindeki pazar arabası da minibüsün altında kaldı.

Pazara giderken minibüs çarptı

19 Haziran 2017 17:54


Alınan bilgilere göre;Ali Arda yönetimindeki 11 M 0126 plakalı şehir içi minibüs, Mehmetçik Sokak üzerinden seyir halindeyken Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünden şehir merkezine dönüş yaptığı esnada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Birgül Atasev isimli bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralanırken, elindeki pazar arabası minibüsün altında kaldı. Ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlıkr ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tek yönden ilerleyen trafik, yaralanın ve minibüs olay yerinden ayrılmasıyla normale döndü.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı kadının ayağının kırıldığı iddia edildi.




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