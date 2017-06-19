Pazara giderken minibüs çarptı

Alınan bilgilere göre;Ali Arda yönetimindeki 11 M 0126 plakalı şehir içi minibüs, Mehmetçik Sokak üzerinden seyir halindeyken Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünden şehir merkezine dönüş yaptığı esnada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Birgül Atasev isimli bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralanırken, elindeki pazar arabası minibüsün altında kaldı. Ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlıkr ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tek yönden ilerleyen trafik, yaralanın ve minibüs olay yerinden ayrılmasıyla normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı kadının ayağının kırıldığı iddia edildi.