Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 12:13

Pazaryeri Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Pazaryeri İlçe Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında ilçeye yapılan öğrenci otağı için protokol imzalandı.

Pazaryeri Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi arasında protokol imzalandı

31 Temmuz 2018 12:13


Pazaryeri’nde imzalanan protokole Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve yetkililer katıldı. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Yapımı Pazaryeri Belediyesince tamamlanan Meslek Yüksek Okulu Osmanlı Öğrenci Otağımıza, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş ile birlikte kullanım protokolü imzaladık. Eğitim yuvamıza hayırlı uğurlu olsun. Rektör Beyle Meslek Yüksek Okulu hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Rektör Beyin okulumuza ve ilçemize gösterdikleri yakın ilgi alakadan dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman eğitimin öğretimin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillerde daha yaşanabilir Pazarcık için vizyon projelerimizle gelecek daha da güzel olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç