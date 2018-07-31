Pazaryeri’nde imzalanan protokole Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve yetkililer katıldı. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Yapımı Pazaryeri Belediyesince tamamlanan Meslek Yüksek Okulu Osmanlı Öğrenci Otağımıza, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş ile birlikte kullanım protokolü imzaladık. Eğitim yuvamıza hayırlı uğurlu olsun. Rektör Beyle Meslek Yüksek Okulu hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Rektör Beyin okulumuza ve ilçemize gösterdikleri yakın ilgi alakadan dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman eğitimin öğretimin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillerde daha yaşanabilir Pazarcık için vizyon projelerimizle gelecek daha da güzel olacak” dedi.