Pazaryeri Belediyesi’nden yeni protokol

Pazaryeri Belediyesi ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile hükümlüler Pazaryeri Belediyesinde uygun pozisyonlarda istihdam edilecek. Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Pazaryeri Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü’nü imzaladık. Her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum. Hükümlü kardeşlerimizi belediyemize ait uygun pozisyonlarda istihdam edeceğiz” dedi.