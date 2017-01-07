Pazaryeri beyaza büründü, karla mücadele devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, yoğun kar yağışı ile beyaza bürünürken karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.

Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası başlatılan hummalı çalışmaları Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın yerinde inceledi. Başkan Yalçın çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “İlçemizde yoğun kar yağışı devam ediyor. Greyder, kepçe ve traktörle ulaşımı rahatlatma ve yolları açma çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden itibaren aralıksız devam ediyor. Zemin buz olduğu için sürücülerin zincir takmalarını öneriyoruz” dedi.